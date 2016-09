Michel wil "meer sereniteit" in regering

Door: redactie

Premier Charles Michel (MR) wil "meer sereniteit" in de regering. Dat zei hij vanmiddag in de studio's van VTM NIEUWS. Volgens de eerste minister zit de sfeer goed in de regering, maar hij vindt "af en toe te veel commentaar in de pers vanuit de meerderheid." "We hebben af en toe moeilijke discussies gehad binnen de coalitie", geeft Michel toe, "maar we hebben altijd beslissingen kunnen nemen." Toch steekt de premier niet onder stoelen of banken dat hij de regering liever eendrachtiger zou willen zien: "Mijn voorkeur is een andere aanpak."