Michel: "Sfeer in regering zit goed, maar meer sereniteit nodig"

Door: redactie

4/09/16 - 13u43 Bron: vtmnieuws.be

video Premier Charles Michel (MR) wil "meer sereniteit" in de regering. Dat zei hij vanmiddag in de studio's van VTM NIEUWS.

Volgens de eerste minister zit de sfeer goed in de regering. "In een coalitieregering is het logisch dat elke partij zijn identiteit wil benadrukken", zei hij vanmiddag. Hij wees er ook op dat er de regering intussen heel wat goede beslissingen genomen heeft waardoor de werkgelegenheid is toegenomen en het aantal faillissementen is teruggelopen.



"We hebben af en toe moeilijke discussies gehad binnen de coalitie", geeft Michel toe, "maar we hebben altijd beslissingen kunnen nemen." Toch steekt de premier niet onder stoelen of banken dat hij de regering liever eendrachtiger zou willen zien: "Mijn voorkeur is een andere aanpak."