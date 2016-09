Door: redactie

4/09/16 - 13u08 Bron: vtmnieuws.be

video

Kürt Rogiers was te gast in 'Alloo op zondag', het programma van Luk Alloo op zondagochtend op Joe. Daarin bekende Kürt dat hij er als kind altijd van droomde om paus te worden. Hij was te gast samen met Dina Tersago.