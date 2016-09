Dodelijk verkeersongeval op E40 in Wetteren

Didier Verbaere

Bij een dodelijk ongeval aan de afrit naar het tankstation op de E40 in Wetteren is de passagier van een bestelwagen om het leven gekomen. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur in de richting van Brussel. Aan de afrit naar het tankstation in Wetteren ging de bestelwagen uit de bocht en belandde het voertuig tegen de vangrail.



De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat een verkeersdeskundige aanstelde. "De passagier, een man met de Britse nationaliteit van 74 jaar oud, kwam hierbij om het leven. De bestuurder van het voertuig, een 75-jarige man, werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis." De man zal later verhoord worden, zegt het parket. De deskundige kon al vaststellen dat er geen technische mankementen waren aan het voertuig.