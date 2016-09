Bourgeois botst met voorzitter Vlaams-Belang aan start Gordel

Door: redactie

4/09/16 - 10u23 Bron: Belga, vtm

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kwam ten val na een botsing met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

video Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister voor de Vlaamse Rand en Toerisme Ben Weyts (beiden N-VA) zijn zonet in het provinciaal domein van Huizingen begonnen aan de Gordel-klassieker, de fietstocht van 100 kilometer door de Vlaamse Rand. Voor de minister-president verliep die start niet rimpelloos, na slechts enkele tientallen meters kwam hij in botsing met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die samen met enkele partijleden actie voerde bij de start van het Gordelfestival.

Volgens VB-voorzitter Van Grieken reed de minister-president opzettelijk op hem af om voor het oog van de camera's een incident te creëren. Van Grieken had het daarbij over een "schwalbe" van Bourgeois. Die laatste hield dan weer voor dat Van Grieken voor zijn rijwiel was gaan staan en er geen rekening mee had gehouden dat hij moeilijk voet aan de grond kon zetten aangezien hij vastgeklikt zat in zijn pedalen.



Uiteindelijk hield de minister-president aan de valpartij niet veel meer over dan een schaafwonde. Toen zijn ketting weer op de tandwielen was geplaatst, kon het hoofd van de Vlaamse regering zijn fietstocht verderzetten.