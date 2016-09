Aangereden fietser (21) bij bewustzijn

Door: redactie

4/09/16 - 20u35 Bron: vtmnieuws.be - Belga

De 21-jarige fietser, die een zwaar hersentrauma opliep na een ongeval met vluchtmisdrijf zondagochtend, is bij bewustzijn. De jongeman is er wel nog steeds ernstig aan toe, maar ontwaakte. Hij kan zich niets herinneren van het ongeval, meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper zondagavond.

In het West-Vlaamse Passendale, deelgemeente van Zonnebeke, is vanochtend een 21-jarige fietser ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf met een grijze bestelwagen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Ieper.



De fietser was op de terugweg van een fuif toen hij omstreeks 3.20 uur aangereden werd in de 's Graventafelstraat. De twintiger reed rechts op de rijbaan en werd achteraan aangereden door het voertuig. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep een zwaar hersentrauma op. Zijn toestand is momenteel stabiel, en hij verkeert niet langer in levensgevaar.



De bestuurder van de wagen nam de vlucht. Politie en parket zijn op zoek naar een Iveco Daily bestelwagen. Over de kleur is er geen uitsluitsel. Het zou gaan om een ouder type van bouwjaar 1999 tot 2006, camionette of pick-up. Er zijn glaspartikels gevonden op de plaats van het ongeval. Wellicht is er schade aan de voorruit van het voertuig, rechts vooraan.