Sven werd zwaar gepest op Facebook... tot Sander er zich mee moeide

3/09/16 - 22u01

Sven had via Facebook Live een filmpje online gezet, maar kreeg ontzettend veel gemene reacties. Maar toen Sander van Lierde de pesterijen onder ogen kreeg, besloot hij meteen tot actie over te gaan, ook al had hij Sven nog nooit ontmoet. "Sven werd gewoon uitgelachen omdat hij zo dik is", schrijft Sander op Facebook. "Steun Sven en laat een lieve reactie achter voor hem!" En al snel verzamelde Sanders bericht duizenden likes en reacties.

Sander van Lierde uit Geraardsbergen kon de pesterijen aan het adres van Sven niet meer aanzien, dus besloot hij de jongen een hart onder de riem te steken. Met een Facebookbericht vraagt hij iedereen om een lieve boodschap voor Sven achter te laten, een oproep die niet in dovemansoren viel...

