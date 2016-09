Hondje met slijpschijf bevrijd uit voederbak

redactie

3/09/16 - 20u48

video De acht maanden oude Jack Russell van Stefanie Lenaerts uit Houthalen-Helchteren kwam gisteren met zijn muil klem te zitten in een metalen voederbak. De dierenarts, die zoiets nog nooit had meegemaakt, had zelfs een slijpschijf nodig om het beestje uit zijn benarde positie te bevrijden.