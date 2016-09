Twee Roemeense inbrekers na kilometerslange achtervolging aangehouden

Door: redactie

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft zaterdag twee Roemenen aangehouden en opgesloten op verdenking van het plegen van inbraken. Vrijdagavond werden de twee verdachten kilometerslang achtervolgd door de politiediensten. Aan de afrit van de autosnelweg in Beringen kon de politie hen onderscheppen. De twee verdachten wilden op een politieversperring inrijden en ramden daarbij twee voertuigen.

De achtervolging duurde ruim een half uur. De politie zat hen op de hielen vanuit Beringen, richting Houthalen-Helchteren, Genk en Maasmechelen en wilden vervolgens richting Antwerpen ontkomen. Tijdens de dolle rit werden allerlei spullen uit het voertuig gegooid. Na hun onderschepping vond de politie in hun wagen goederen, die gestolen waren bij een inbraak op de Koolmijnlaan in Beringen. De woninginbraak dateerde van eerder die vrijdagavond. Het voertuig, waarmee het duo zich verplaatste, was niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd.