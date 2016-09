Door: redactie

3/09/16

De moeder van Jordy Brouillard ontkent dat ze haar zoon in de steek gelaten heeft. De 19-jarige jongen stierf moederziel alleen in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Hij had bijna zijn hele leven in een instelling doorgebracht. Volgens zijn moeder is hij gestorven door de drugs en wou hij geen hulp aanvaarden. Dat zegt ze in een interview met VTM NIEUWS.