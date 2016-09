Brusselse studente Bilen Ceyran morgen opnieuw in België

Door: redactie

3/09/16 - 18u10 Bron: Belga

Bilen Ceyran. © rv.

turkije De Belgische studente van Turkse origine Bilen Ceyran, die in het Turkse Balikesir werd gearresteerd, is morgen opnieuw in het land. Dat meldt Orhan Kilic, een studievriend van Ceyran en woordvoerder van Brusselse Koerdische organisatie NavBel. Bilen Ceyran en haar moeder Meryem Sasmaz geven maandag tekst en uitleg op een persconferentie.