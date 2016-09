Inbrekende landloper opnieuw vrij

Door: redactie

3/09/16 - 17u23 Bron: Belga

Een 64-jarige landloper is vandaag weer vrijgelaten nadat hij gisteren voor de zoveelste keer gearresteerd was voor inbraken in De Panne. Sinds zijn vrijlating door de onderzoeksrechter op 31 augustus brak hij al 2 keer opnieuw in, in een tennisclub en in een sportkantine.