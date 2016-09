Door: redactie

3/09/16 - 15u10

video

"We wonen aan de overkant van de vaart, maar als we met de auto gaan zijn we 20 à 25 minuten onderweg."Aan het woord is An, de mama van Arthur. Ze brengt haar zoon en enkele andere jongens met de roeiboot naar basisschool De Spreeuwen in Mechelen. "Vroeger was het een heel hectisch gedoe. We moesten ons 's morgens echt haasten om op tijd op school te zijn." "Echt een verademing en 's morgens geen stress meer", legt An uit in 'Iedereen beroemd'.