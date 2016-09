Bewakingsagent nooit eerder zo populair

Door: redactie

Nooit eerder was er zoveel interesse voor de job van bewakingsagent. Talloze mensen starten een opleiding tot bewakingsagent, en toch raken honderden jobs niet ingevuld. Want door de aanhoudende terreurdreiging worden bewakingsfirma's overspoeld met werk. In april en mei alleen al wilden 660 kandidaten starten met een opleiding tot bewakingsagent - maar liefst zestig procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Die piek komt niet toevallig vlak na de aanslagen in Brussel. Sindsdien voelen heel wat mensen zich extra gemotiveerd om bewakingsagent te worden. Met de werkgelegenheid zit het alvast goed, want nog steeds raken honderden jobs niet ingevuld. Door de terreurdreiging is er namelijk erg veel nood aan bewaking, maar veel mensen hebben ook een verkeerd beeld van de job.