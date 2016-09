Antwerps integratieschepen: "Vreemdelingen moeten onze normen en waarden overnemen, anders wordt het een invasie"

Door: redactie

De Antwerpse schepen voor Diversiteit en Inburgering Fons Duchateau (N-VA) heeft het migratiedebat in ons land op scherp gesteld in een interview met de krant De Standaard. Volgens Duchateau riskeren we onder de voet gelopen te worden als vreemdelingen onze basisnormen en -waarden niet overnemen. "Voor je het weet is het dragen van de hoofddoek hier de norm." Zijn uitspraken lokken flink wat reacties uit op sociale media.

We kunnen het net bolwerken. Maar als de instroom van vluchtelingen blijft aanhouden, wordt het moeilijk. De emmer is vol. Er moeten geen druppels meer bij Antwerpen heeft al meer dan haar deel gedaan voor de opvang van migranten, vindt Duchateau in het interview. "'Wij vangen al 45 procent op van alle erkende vluchtelingen die in Vlaanderen een leefloon krijgen. 60 procent van de leerlingen in het lager onderwijs heeft vreemde roots. Het is net niet dweilen met de kraan open. U begrijpt dat ik niet op de eerste rij zit om nog meer asielzoekers op te vangen. We kunnen het net bolwerken. Maar als de instroom van vluchtelingen blijft aanhouden, wordt het moeilijk. De emmer is vol. Er moeten geen druppels meer bij. Ik wil hier geen Brusselse toestanden.'



Cursus Nederlands

Duchateau drukt er ook op dat vluchtelingen die zich aanmelden in Antwerpen, van dichtbij worden opgevolgd. "We nemen hen bij hun nekvel. We sturen hen op een cursus Nederlands, een inburgeringscursus en loopbaanbegeleiding van de VDAB. We laten de mensen niet langer met rust. Wie hier komt wonen, moet bereid zijn honderd procent deel uit te maken van onze maatschappij", klinkt het resoluut. Lees ook Gefrustreerde Francken: "Ik weet goed genoeg dat er nog altijd tienduizenden illegalen rondlopen in België"

We moeten geestelijke leiders ook voor hun verantwoordelijkheid stellen. Als ze er niet in slagen hun geloofsovertuiging compatibel te maken met de waarden van het hedendaagse Europese normen- en waardenkader, dan hoort die overtuiging hier niet thuis "Mensen maken zich zorgen over de maatschappij waarin hun kinderen opgroeien. Als integratie niet leidt tot assimilatie van de basisnormen en -waarden van onze samenleving, zullen we na verloop van tijd niet meer spreken over integratie, maar over invasie. Dat jaagt mensen schrik aan. Waarmee ik niet zeg dat er honderd procent assimilatie moet zijn. Ik heb het hier niet over bloemkool met bechamelsaus", zegt hij.



Grotere kader

Volgens Duchateau gaat het alleen om het aanvaarden van het grotere kader van onze samenleving. "De grondwaarden: vrijheid en gelijkheid. Respect hebben voor holebi's, aanvaarden dat vrouwen voor honderd procent gelijk zijn. Dat er een scheiding is tussen kerk en staat. En dat geloofsregels op elke manier ondergeschikt zijn aan de burgerlijke regels. We moeten geestelijke leiders ook voor hun verantwoordelijkheid stellen. Als ze er niet in slagen hun geloofsovertuiging compatibel te maken met de waarden van het hedendaagse Europese normen- en waardenkader, dan hoort die overtuiging hier niet thuis. We moeten waakzaam zijn voor onze vrijheden. Ook in het belang van de moslimvrouwen."