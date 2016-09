Zes Oegandese kinderen mogen eindelijk met hun adoptieouders naar België vertrekken

Door: redactie

3/09/16 - 09u46 Bron: Belga

Archiefbeeld: Een kind in Oeganda. © rv.

Adoptiekwestie Er is goed nieuws voor zes van de tien adoptiekinderen die met hun Vlaamse adoptieouders vastzitten in Oeganda. Er is vanochtend groen licht gegeven voor hun vertrek naar Vlaanderen, nadat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de situatie deblokkeerde.