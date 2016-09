Moeder Jordy verdedigt zich: "Ik ben géén slechte moeder"

Door: redactie

De mama van Jordy Brouillard (19) heeft haar Facebook-account laten afsluiten. Omdat wildvreemden haar vlakaf een slechte moeder noemen of vragen of ze zich schaamt. "Waarom zou ik", vraagt Mathilde Chrispeels (39). "Jordy heeft er zélf voor gekozen om zo te eindigen. Hij wilde gewoon geen hulp aanvaarden."

Toch wil ze niet horen dat ze haar zoon in de steek heeft gelaten. "Jordy was inderdaad amper 3 jaar toen hij in een instelling en bij een pleeggezin belandde. Ik had hartproblemen en mijn vader was net overleden. Ze zeiden dat dat de beste oplossing was. Anders zouden ze Jordy helemaal van me afpakken. Dat wilde ik niet."



Moeder Mathilde zegt dat ze al die jaren - Jordy zat tot zijn 18de in een instelling - contact bleef houden. "Het zijn moeilijke jaren geweest. We lagen vaak overhoop met elkaar. Vooral omdat hij vanaf zijn 15de met drugs was begonnen. Het doet pijn dat mensen zeggen dat Jordy helemaal aan zijn lot werd overgelaten. Toen hij weg moest uit de instelling, ben ik met hem naar het OCMW geweest om zijn papieren te regelen. Hij heeft dan een halfjaar bij mij gewoond."



"Ik verhuisde speciaal voor Jordy van een klein appartementje op het gelijkvloerse naar een andere flat in hetzelfde gebouw. Hij kon daardoor dicht bij mij wonen."



