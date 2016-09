Politie en gerecht houden schoonmaak in Molenbeekse vzw's

Bewerkt door: Redactie

3/09/16 - 08u59 Bron: Belga

© reuters.

Politie en gerecht screenen minutieus verenigingen in Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het project Belfi, dat twee jaar geleden van start ging. Ondertussen werden al bijna negentig vzw's ontbonden, tegen tientallen andere loopt nog een onderzoek, meldt De Standaard.

Twee jaar geleden startte de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle met het project Belfi in de strijd tegen radicalisering. Een van de aspecten van dat plan was een grootschalige controle van verenigingen die op een of andere manier verbonden zijn met het radicale milieu.



Delmulle stelde gisteren voor het Brusselse arbeidshof de resultaten voor van het project Belfi - en meer bepaald van de onderzoeken in Molenbeek. Bij acht operaties werden daar zesentwintig panden gecontroleerd: handelszaken, sportclubs, cafés, vzw's, moskeeën en Koranscholen. "Zeventien van de gecontroleerde panden bleken niet in regel. Drie moskeeën en een clandestiene Koranschool werden gesloten", aldus Delmulle.



De lokale politie joeg ook de 1.571 vzw's in Molenbeek, waarvan er dertig een gebedshuis beheren, door de referentiedatabank rechtspersonen. 450 verenigingen werden nader onderzocht. Eén op de vijf werd zelfs als verdacht gecatalogiseerd, nog eens 87 zijn intussen ontbonden. "Hun ontbinding kwam er na een gerechtelijke actie of ze zetten de vereniging vrijwillig stop", aldus Delmulle. "Voor 59 vzw's stelde de lokale politie een onderzoeksrapport op."



Het Belfi-project is intussen geïntegreerd in het Kanaalplan dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op poten zette na de aanslagen van 22 maart.