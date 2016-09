"Niets gedronken" en toch record voor politierechtbank: 5,4 promille

KDB/VSH

Een 44-jarige man uit De Pinte rijft een triest record binnen: nooit eerder werd voor de politierechter in Dendermonde iemand veroordeeld die zóveel alcohol in het bloed had. "5,4 promille. Nooit meegemaakt!", zei politierechter Peter D'Hondt. Experten staan perplex: "Die man had evengoed dood kunnen vallen."

Politierechter Peter D'Hondt is wel wat gewoon. Maar een overtreding zoals hij gisteren voor de kiezen kreeg: nooit gezien. De straf die de rechter klaarhield was navenant: 3.000 euro boete, vijf jaar rijverbod en een verbeurdverklaring van de Opel Antara waarmee de inbreuk vorig jaar op 4 augustus werd gepleegd. Aslan A. (44 ) uit De Pinte werd die avond om 20 uur in Dendermonde tegengehouden door verbalisanten nadat een getuige had gemeld dat er een auto over de weg zwalpte. "Niks gedronken", zei de bestuurder toen agenten hem eindelijk tot stilstand brachten. "Nog twee kruispuntjes en ik ben thuis", stamelde de man. Klopte niet. Want 'thuis', dat was 25 km verder. En zó hard sloeg de ademtest tilt, dat er een nader onderzoek was om uit te zoeken hoeveel de man precies had gedronken. "Een wereldrecord", zei Peter D'Hondt gisteren voor de rechtbank. "Die man kan zo in het Guinness Book of Records."