Dag begint grijs, maar zon blijft niet achterwege

Door: redactie

3/09/16 - 06u41 Bron: Belga

© thinkstock.

Deze voormiddag is het zwaarbewolkt in het noorden en het centrum van het land met, vooral de eerste uren van de dag, mogelijk wat lichte regen. In de loop van de namiddag krijgen we overal mooie zonnige perioden en blijft het droog. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden in Vlaanderen en 19 tot 21 graden in de Ardennen. De wind waait meestal matig uit het westen tot zuidwesten. Dat meldt het KMI vanmorgen.

In de loop van de avond en in het begin van de nacht schuift er meer bewolking over het noordwesten van het land. Later wordt het overal zwaarbewolkt en vanaf de kust volgt er regen. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De minima liggen tussen 13 graden in de Ardennen en 17 graden aan de kust. De wind waait eerst nog zwak tot matig uit het zuidwesten. Na middernacht neemt de wind toe tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Er zijn al rukwinden tot 60 km/u aan de kust en in het noordwesten van het land.



Zondagochtend is het op de meeste plaatsen nog zwaarbewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het wisselvallig en trekken enkele buienlijnen van west naar oost over het land die kunnen gepaard gaan met lokaal onweer. Tussendoor zijn er ook langere, droge perioden met opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in Hoog-België en 21 graden in Vlaanderen. De wind wordt vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig, draaiend van het zuidwesten naar westelijke richtingen. Er zijn daarbij rukwinden mogelijk van 50 tot 60 km/u.



Maandag is het nog licht wisselvallig en wisselend bewolkt met vooral naar het noordoosten toe en in de Ardennen enkele buien. Elders blijft het, op een enkele bui na, droog. Een matige noordwestelijke wind maakt het relatief koel met maxima van 15 graden op de Ardense Hoogten en 21 graden in Vlaanderen. Dinsdagochtend is er kans op nevel, mist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag wordt het vooral over het westen van het land zonnig. In het oosten kan de bewolking hardnekkig zijn, maar het blijft er droog. De temperaturen stijgen naar waarden tussen 20 en 24 graden. Vanaf woensdag wordt het overal zonnig met zomerse temperaturen van 25 graden en meer.



Het KMI waarschuwt nog voor CO-intoxicatie.