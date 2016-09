Staatskas moet nog half miljard krijgen aan onbetaalde boetes

Door: redactie

3/09/16 - 05u35 Bron: Belga

© photo news.

De staatskas moet nog 547.435.318 euro krijgen van mensen die tussen 2012 en 2015 zijn veroordeeld en een geldboete hebben gekregen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen zaterdag. De voorbije vier jaar hebben rechters 915 miljoen euro aan penale boetes uitgesproken, maar amper 368 miljoen (40 procent) is betaald.

"Dat is geld dat de staatskas goed kan gebruiken. Er staat zelfs nog 54 miljoen euro uit 2012 open. De kans is wel heel klein dat we dat geld ooit nog zien", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).



Er zijn bovendien grote regionale verschillen. Zo is het inningskantoor in Antwerpen er vorig jaar in geslaagd om amper 18 pct van de opgelegde boetes te innen, terwijl in Oudenaarde (43 procent) en Kortrijk (46 procent) wanbetalers veel minder makkelijk wegkomen.



"De inning moet beter", zegt Francis Adyns van de Federale Overheidsdienst Financiën. "Maar daar zijn we volop mee bezig." Wie niet betaalt, riskeert minder terug te krijgen van de belastingen, kan een deel van zijn loon ver­liezen, of krijgt beslag op huurinkomsten. Ook via deurwaarders en slimme camera's wordt er op wanbetalers gejaagd.