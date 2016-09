Weduwe vermoorde zakenman in het nauw door leugendetectortest

Door: redactie

3/09/16 - 05u15

© Vertommen.

Vier maanden na de mysterieuze moord op zakenman Johan Verhaeghe (66) uit Kampenhout heeft het gerecht zijn echtgenote, juriste Nina V., aan­gehouden.

De vrouw faalde gisteren op een leugendetectortest. Haar advocaat Jef Vermassen bevestigt dat, maar ­beklemtoont dat zijn cliënte haar ­onschuld uitschreeuwt. "Ze was zenuwachtig omdat ze wist dat de speurders haar al langer viseren. Misschien hebben die emoties de test beïnvloed? Bij 20 tot 25 procent van die testen blijkt het ­resultaat achteraf fout."



Johan Verhaeghe werd begin mei met één kogel afgemaakt toen hij thuis zijn Mercedes parkeerde op de oprit. Het was Nina V. die uren later het lichaam van haar doodgeschoten man ontdekte.



Wat zette de speurders ertoe aan om Nina V. aan een test met een leugendetector te onderwerpen? U leest het in HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. SMS HLN naar 6630 (kost 1 euro) en proef 3 weken.