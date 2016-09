"Geslagen en opgesloten als een beest"

KEN STANDAERT

"Zelfs na mijn 'proces' weet ik niet wat ik eigenlijk fout deed." Zes dagen zat de Belgisch-Turkse studente Bilen Ceyran (24) in een Turkse cel, maar donderdagnacht werd ze vrijgelaten. Morgen komt ze met haar moeder terug aan in België. "Ik laat het hier niet bij: ik ben zonder reden opgepakt en onmenselijk behandeld", zegt ze.

Wat een zorgeloze vakantie met twee vrienden zou worden in het Turkse Edremit, draaide voor de Brusselse studente uit op een ware nachtmerrie. Vrijdag 26 augustus begon Bilen Ceyrans "week in de hel", die pas volledig voorbij zal zijn wanneer ze morgen terug voet in Brussel kan zetten.



"Het was verschrikkelijk", vertelt Bilen, die lid is van de extreemlinkse jongerenorganisatie Young Struggle. "Die vrijdag stormden plots wel dertig militairen en politiemannen het huis binnen waar ik met m'n vrienden verbleef. 'Op de grond!', 'Niet bewegen!': de bevelen bleven maar komen, terwijl we absoluut niet wisten wat er aan de hand was. Ik lag op m'n buik op de grond, maar m'n bril zakte daardoor weg. Ik hief m'n hoofd op tot ik plots het koude metaal van een kalasjnikov in mijn nek voelde. 'Hoofd neer!', schreeuwden ze."



Samen met haar vrienden werd Bilen naar de gevangenis gebracht. Daar werd ze opgesloten in een piepkleine cel van 2 meter op 1 meter, met nog twee vrouwen. "Alsof we beesten waren, samengeduwd in een hok", vertelt ze.



