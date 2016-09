"Jordy voelde zich nergens thuis"

NADINE VAN DER LINDEN EN BJORN MAECKELBERGH

Een jongen van 19 die in een tentje aan de Blaarmeersen overlijdt. Hoe kan zoiets tragisch gebeuren? Vrienden van Jordy maken de reconstructie. "Hij verwachtte zó veel van zijn volwassen leven."

Op een koude januaridag wordt Jordy Brouillard 18 jaar. Even later mag hij op eigen benen staan, na 15 jaar in instelling Ter Muren in Aalst. "De meeste jongeren zeggen daar geen nee tegen", weet Sarah Van der Borght (22) die samen met Jordy in Ter Muren zat. "Eindelijk vrij! Doen wat je wilt! Ongetwijfeld had ook Jordy grote verwachtingen. Om het allemaal beter te doen dan zijn ouders..." Ze herinnert zich hem als "een stille jongen". Wat haar ook opviel: zijn ouders kwamen minder dan gemiddeld op bezoek. "Het zijn mensen die niet goed liefde kunnen geven", drukt Sarah het uit. "Jordy zat daar neig mee in, maar kwaadspreken deed hij niet. Ik denk dat hij hoopte dat het na zijn 18de beter zou gaan. Dat hij alsnog ergens thuis zou zijn."



Maar dat was niet het geval: Jordy belandde in de gevangenis en een afkickcentrum. De jongen slaakte noodkreten op Facebook en gleed weg in een depressie.