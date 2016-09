Halve Neuro vliegt er weer in met 'Vollembak'

Door: redactie

3/09/16 - 01u19

video Halven Neuro heeft zonet zijn nieuwste videoclip 'Vollembak' gelanceerd. Het is al de derde track die op zijn nieuwe album zal verschijnen.

De Antwerpse rapper heeft naar eigen zin in om er weer "vollembak" in te vliegen. De feestelijke clip werd opgenomen op verschillende feestlocaties in Antwerpen: Ampère, A-Tower, Cargo, langs de scheldekaaien en in de bus op weg naar het concert van AC/DC.



Vanaf deze maand begint Halven Neuro ook weer met een reeks concerten. Op 16 september wordt de aftrap gegeven in Bagger in Antwerpen.