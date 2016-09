Geens wil assisen vervangen door "criminele kamers"

Door: redactie

2/09/16 - 23u48 Bron: Belga

© belga.

Er komt een nieuw soort strafrechtbank die de huidige assisenprocedure vervangt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil een soort criminele kamer oprichten, die ruim tijd voorziet voor open debatten en het horen van getuigen en deskundigen, zegt hij in een interview aan De Morgen. Tegen een verdict van "assisen 2.0" zal in de toekomst ook beroep kunnen worden aangetekend.

Dit najaar vinden in Wallonië de laatste klassieke Belgische misdaadprocessen met volksjury plaats. Sinds Geens de wetgeving vorig jaar wijzigde, werd assisen een uitzondering en werden processen rond zware misdaden in principe beperkt tot een korte procedure voor de correctionele rechtbank.



"Wat mij betreft zitten we in een overgangsfase. Er zitten zekere voordelen in de manier van bewijs- en open debatvoering voor het assisenhof die gehandhaafd kunnen worden", zegt Geens op Demorgen.be. "Voor assisen was het gewoonte om experten en de getuigen langdurig te horen. Er zit ook een waarde in de inbreng van leken. Dat begrijp ik ook, en een gemengde kamer waarin leken en rechters samen zouden berechten in één college is iets dat ik zeker zie zitten."



"Assisen 2.0" zou de vorm aannemen van een criminele kamer die ruim de tijd voorziet voor open debatten en het horen van getuigen en deskundigen, zoals in het assisenhof. De volksjury wil Geens vervangen door een gemengd gezelschap van burgers en experten. De grote strafprocessen zouden in de toekomst wel iets minder lang duren en achteraf beroep aantekenen wordt mogelijk.