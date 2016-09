Luchtballon hindert treinverkeer tussen Gent en Antwerpen

Door: redactie

2/09/16 - 22u53 Bron: Belga

Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen is vanavond verstoord omdat een luchtballon een bovenleiding raakte ter hoogte van Waasmunster. Dat melden de NMBS en de hulpdiensten.

Het incident gebeurde rond 19 uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. De luchtballon kwam naast de sporen terecht kwam maar veroorzaakte schade aan een bovenleiding. Delen van de ballon moeten van de bovenleiding verwijderd worden.



Het treinverkeer zal tot het eind van de dienst vrijdag verstoord zijn tussen Gent en Antwerpen, zegt de NMBS. Tussen Gent en Lokeren is er een treindienst, tussen Lokeren en Sint-Niklaas rijden bussen en tussen Sint-Niklaas en Antwerpen rijden er opnieuw treinen. Er worden ook treinen omgeleid via Dendermonde. De NMBS raadt reizigers van Gent-Sint-Pieters naar Antwerpen-Centraal in beide richtingen aan via Brussel-Zuid te reizen.



Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren. Volgens de eerste informatie kwam de ballon door een valwind terecht op de sporen. De mand van de ballon raakte een steunbalk en trok een bovenleiding scheef. De ballon maakte een noodlanding maar de inzittenden raakten niet gewond, zo werd vernomen bij de Hulpverleningszone Waasland. De hoogspanning werd niet geraakt maar er zijn wel problemen met de stabiliteit van de bovenleiding.



Op de Grote Markt van Sint-Niklaas waren vrijdagavond tientallen ballonnen opgestegen, maar de gecrashte ballon maakte geen deel uit van het ballonfestival rond de Vredesfeesten. Een van die ballonnen moest vrijdagavond een manoeuvre uitvoeren boven het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De ballon voer op enkele meters boven het wateroppervlak en kon net op tijd stijgen om een bomenrij nabij de watersportvijver te vermijden. Die ballon had dezelfde kleuren als de gecrashte ballon, maar het ging om een andere ballon.



Momenteel is er één spoor beschikbaar tussen Lokeren en Sint-Niklaas.