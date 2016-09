Trieste zaak in Brussel: tiener (19) vermoordde misschien broertje (4)

Door: redactie

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist op 9 september of een 19-jarig meisje zich voor het assisenhof moet verantwoorden voor de moord op haar 4 jaar oude broertje. Het gerecht vermoedt dat het meisje haar broertje ombracht omdat die verhinderde dat ze naar een afspraak met haar vriendje ging of omdat die haar relatie met dat vriendje aan hun ouders zou verklappen. Het meisje zelf schreeuwt haar onschuld uit.

Het drama vond plaats op 1 juli 2015 in de ouderlijke woning in Sint-Agatha-Berchem. De jonge B.F. belde omstreeks 16.00 uur aan bij een buurvrouw en meldde dat haar broertje S. levenloos in de zetel lag. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar de jongen overleed ongeveer een uur later. Het gerecht vond dat overlijden verdacht en opende een onderzoek.



Daaruit bleek dat het lichaam van S. letsels vertoonde die op wurging wezen. B.F. ontkende in alle toonaarden maar wijzigde haar verklaringen wel herhaaldelijk. Bovendien bleek dat het jongere broertje twee weken voordien al op het nippertje aan de dood was ontsnapt. Ook toen zou er sprake geweest zijn van een mogelijke wurging of verstikking.



Geheime relatie

De speurders achterhaalden ook dat B.F. al enkele maanden een geheime relatie had met Mohammed D. De jonge geliefden zouden elkaar zien op de dag van de feiten maar B.F. moest op haar kleine broer passen. Het gerecht vermoedt dat de jongen gedood werd omdat hij die afspraak in de weg stond of de relatie dreigde te verklappen.



De Brusselse raadkamer besliste midden juni dat het meisje voor het assisenhof moet terechtstaan voor moord. Vandaag heeft het Brusselse parket-generaal gevraagd die beslissing te bevestigen. Het arrest van de KI valt op 9 september.