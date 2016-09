De Wever: "Ik heb Piqueur enkel foto cadeau gegeven"

Door: redactie

2/09/16 - 20u40 Bron: Belga

Groen zal de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) bij de eerstvolgende gemeenteraad interpelleren over zijn contacten met Optima-toman Jeroen Piqueur. "Ik bezoek regelmatig bedrijven en ontmoet tal van ondernemers om naar hun visie te luisteren. Zo heb ik inderdaad Piqueur een keer ontmoet", reageert De Wever.

Jeroen Piqueur © photo_news.

In een interview zei Jeroen Piqueur afgelopen weekend dat hij niet alleen met Danïel Termont, maar ook met Bart De Wever rond de tafel heeft gezeten. "Bart De Wever heeft hier al gezeten en ik heb nog een cadeau van hem gekregen. Een maquette van onze torens naast het MAS", zei de voormalige bankier.



Groen wil uitleg van de burgemeester en zal hem op 26 september interpelleren in de gemeenteraad. "De vorige kabinetschef van De Wever, Joeri Dillen, was helemaal verweven met het wereldje", zegt fractieleider Wouter Van Besien. "Hij was immers topman bij Land Invest Group, een partner van Optima. Bovendien is er ook een vergunning door de stad geleverd voor hoogbouw aan de Tunnelplaats, tegen alle negatieve adviezen in. Die vergunning levert heel wat winst op voor Land Invest Group."



De Wever zegt in een reactie dat de woontorens aan het Kattendijkdok volledig vergund werden onder het vorige bestuur. Optima trad daarbij op als makelaarsbedrijf. "Het klopt dat ik Piqueur een foto heb gegeven van de woontorens, die ik ooit zelf cadeau had gekregen", zegt de burgemeester. "Dat was gewoon een persoonlijke attentie."