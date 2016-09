"Noodtoestand snel op regeringstafel"

Door: redactie

De N-VA houdt vast aan haar plannen om strenger op te treden in tijden van terreur, zoals het uitroepen van de noodtoestand en het creëren van antiterreurrechtbanken. En dat ondanks de tegenkanting van coalitiepartners CD&V en Open Vld. Meer nog: N-VA wil die plannen op tafel leggen bij de federale regering. "Ik merk dat als wij ideeën lanceren, dat men zich daaraan ergert", aldus Jambon. "In een democratie gaat het er toch nog net om dat je met nieuwe ideeën mag komen. Ik snap die ergernis niet en die moet dan ook ophouden. N-VA is dan ook niet van plan om terug te krabbelen, integendeel. Want als terreurgroep IS voortaan andere methodes toepast, met aanslagen van eenzaten, moeten wij volgens Jambon ook andere maatregelen treffen. "wij zullen met uitgewerkte voorstellen komen en die op de regeringstafel leggen. Wij blijven ook vasthouden aan het plan voor de noodtoestand. Maar wij hebben dat plan nog niet in uitgewerkte vorm kunnen presenteren. Pas dan gaan wij het gesprek met de coalitiepartners aan."