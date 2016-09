Door: redactie

Het tekort aan tandartsen in Vlaanderen is groot en zal nog een tijdje aanhouden. Aan de universiteiten van Gent en Leuven zijn er vorig jaar een honderdtal afgestudeerd. Terwijl dat in de jaren tachtig nog om 300 tot 400 tandartsen ging. Bovendien gaan de tandartsen van toen bijna met pensioen. En dus zal het tekort niet meteen opgelost geraken, zegt de tandartsenvereniging.