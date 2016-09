40 nieuwe winkels voor Shoe Discount

Door: redactie

Shoe Discount opent een veertigtal nieuwe winkels in België. Dat is opvallend, nu steeds meer online wordt gekocht. Bovendien verandert ook de naam. Shoe Discount wordt Bristol. Tegen midden volgend jaar moeten de huidige 134 Belgische winkels omgebouwd zijn. "We denken dat de naam Shoe Discount de lading niet meer dekt. Shoes beperkt ons in ons aanbod. We hebben ook heel veel kleding en discount levert de perceptie lage prijs en dus lage kwaliteit", dat zegt Kurt Moons, de CEO Shoe Discount. Een nieuwe naam, maar aan het concept zelf verandert weinig. De eerste vier nieuwe winkels openen volgend jaar.