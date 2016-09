Geen uitvaartplechtigheid voor Jordy, papa niet op doodsbrief

Door: redactie

2/09/16 - 19u48

Jordy Brouillard (19) stierf in een tentje op de Blaarmeersen, vermoedelijk van honger en dorst. © kos.

Er komt geen uitvaartplechtigheid voor Jordy Brouillard, de 19-jarige jongen die in een tentje op het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen overleed van ontbering. De vader van de tiener die zijn kindertijd in jeugdinstellingen zat, wordt niet op de overlijdensbrief vermeld. Zijn as zal verstrooid worden op de begraafplaats van Ninove.