"Vertrek Caterpillar slecht voor iedereen"

Door: redactie

2/09/16 - 19u24 Bron: vtmnieuws.be

Het vertrek van Caterpillar is negatief voor het imago van het hele land. Dat zegt technologiefederatie Agoria. De industrie in Wallonië moet zichzelf dringend heruitvinden en inzetten op nieuwe technologieën en innovaties. Alleen zo kan de regio er weer bovenop komen. Al sinds de jaren 60 is Caterpillar actief in Gosselies bij Charleroi, ze zorgden mee voor welvaart in de regio, maar daar komt na 50 jaar een einde aan, de multinational vertrekt en laat niet alleen de regio maar het hele land berooid achter. De Waalse industrie is op dit moment zeer verouderd en moet alles doen om zichzelf opnieuw uit te vinden, klinkt het.