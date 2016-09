Belgische vader vindt verborgen zoon na acht jaar terug

Door: redactie

2/09/16 - 19u12 Bron: Belga

Solal Georis toen hij zes jaar oud was. © belga.

Na een zoektocht van acht jaar zal Vincent Georis zijn zoon Solal dit weekend terugzien. De Frans-Israëlische ex-vrouw van Vincent Georis had de toen negenjarige jongen acht jaar geleden ontvoerd. Ze hield hem al die tijd verborgen in Israël. Na verschillende juridische procedures en veel diplomatiek werk lijkt de zaak nu opgelost.

Georis had in ons land, in Frankrijk én in Israël procedures aangespannen om zijn zoon terug te krijgen. Hij won rechtszaken, maar zijn ex-vrouw weigerde te zeggen waar de zoon verborgen gehouden werd. Ook de Belgische diplomatie werd ingeschakeld. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kaartte de zaak verschillende keren aan bij zijn Israëlische gesprekspartners. Ook eerste minister Charles Michel heeft het over Solal gehad met de Israëlische president, toen die in ons land op bezoek was.



Het Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) zegt vandaag, op basis van de Israëlische pers, dat de zaak opgelost lijkt. Solal Georis zou zich in Jeruzalem bij de politie hebben gemeld met de vraag om in contact te kunnen komen met zijn vader. Die zou zijn zoon dit weekend al zien.