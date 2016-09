Vier cannabisdealers aangehouden in Sint-Niklaas

Door: redactie

De lokale recherche van Sint-Niklaas heeft afgelopen week een bende cannabisdealers opgerold. Vier mensen zijn aangehouden, één minderjarige is opgesloten in een instelling, meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

In maart startte de lokale recherche een onderzoek naar een bende die zich ging bevoorraden in Nederland en daarna de cannabis aan meerder- en minderjarigen verkocht in Sint-Niklaas en het Waasland.



Op 24 augustus werd één dealer op heterdaad betrapt, nadat hij zich in Nederland ging bevoorraden. "Nadien volgden enkele huiszoekingen in Sint-Niklaas en omgeving alsook in Nederland", zegt het parket. "De politie arresteerde negen mensen, van wie zeven Belgen en twee Nederlanders. De politie trof in totaal 615 gram cannabis aan, 10.200 euro cash geld en verschillende gsm-toestellen."



De succesvolle actie was het gevolg van een goede samenwerking met de Nederlandse politie en gerechtelijke autoriteiten, aldus nog het parket.