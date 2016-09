Brussels gewest kandidaat culturele hoofdstad van Europa voor 2030

Door: redactie

Het Brussels gewest is kandidaat om in 2030 Europese culturele hoofdstad te zijn. Dat heeft Brussels minister-president vandaag officieel aangekondigd op het Brussels Creative Forum in Bozar. Vervoort bevestigde voor een publiek van genodigden uit de creatieve en culturele industrie (CCI) dat het gewest zijn kandidatuur zal indienen bij de volgende oproep waarop België kan intekenen. Dat is in 2024.