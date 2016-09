Door: redactie

2/09/16 - 16u40

video Het zeskoppige lezerspanel van Het Laatste Nieuws, dat eerder al Bart De Wever, Kris Peeters en Johan Vande Lanotte lastige vragen stelde, legde gisteren het vuur aan de schenen van premier Charles Michel (MR). Het ging onder meer over het gekibbel binnen de regering, pensioenen, terreur en veiligheid. De antwoorden van de premier leest u morgen in Het Laatste Nieuws of op HLN Plus, exclusief voor abonnees.