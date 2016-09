Onverbeterlijke inbreker krijgt 30 maanden cel

Door: redactie

Hasselt De 34-jarige Tom L. uit Hasselt is door de Hasseltse correctionele rechtbank voor een reeks inbraken veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Hij sloeg in februari dit jaar de gevangenispoort achter zich dicht na een detentie van 3,5 jaar, maar al snel trok de man weer op dievenpad. Zijn 29-jarige kompaan uit Hasselt kreeg 18 maanden cel met uitstel. Hij moet zijn alcohol- en drugsprobleem aanpakken. Het duo drong twee voetbalkantines en een school binnen.

Tom L. was naar eigen zeggen weer op het slechte pad geraakt omdat hij niet langer bij zijn ouders wilde wonen. Hij vond nergens werk en sloeg dan maar aan het stelen. In juni belandde hij opnieuw achter de tralies. Tom L., die zeven feiten van diefstal pleegde, zit op een schuldenberg van 75.000 euro. Aan het uitstel voor zijn celstraf zijn voorwaarden gekoppeld. Hij moet in therapie gaan voor zijn gedragsproblematiek, werk zoeken en budgetbegeleiding volgen.



De 29-jarige kompaan drong de voetbalkantine binnen van een Hasseltse club waar hij zelf twee jaar medewerker was. Bij de club verdwenen geld, drank, een geluidsinstallatie, laptops en een televisiescherm. Twee burgerlijke partijen kregen vrijdag een schadevergoeding van 4.579 euro toegewezen.