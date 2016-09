Celstraffen tot 22 maanden voor drie Noord-Limburgse producenten van GHB

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de 36-jarige Danny I. uit Lommel wegens inbreuken op de drugswet veroordeeld tot 22 maanden effectieve celstraf en een boete van 6.000 euro. Met twee kompanen produceerde hij zelf GHB of vloeibare xtc. Een van hun klanten was Jan F. uit Genk, die in april in Lommel op een groep van negen fietsers inreed en vluchtmisdrijf pleegde.