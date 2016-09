Onbeperkt vakantie kunnen nemen op het werk: dit is waarom dat geen goed idee is

Koen Van De Sype

Afgunst: dat was de overheersende emotie waarmee werkend Vlaanderen afgelopen week naar het Antwerpse communicatiebureau Marbles keek, toen dat aankondigde dat zijn werknemers voortaan onbeperkt vakantie konden nemen. "Zolang het werk maar gedaan was." Maar zijn ze bij Marbles eigenlijk wel te benijden? Niet volgens iedereen.

Enkele baanbrekende bedrijven die het acht jaar geleden als eersten invoerden, zijn er al van teruggekomen. De reden? Hun werknemers wisten niet meer wat oké was en wat niet Jonathan Nightingale

Een scepticus die zijn stem enkele dagen geleden liet horen, is columnist Jonathan Nightingale. Hij schreef zijn bedenkingen neer bij het systeem dat in 2008 voor het eerst werd gelanceerd. "Intussen zijn enkele grote baanbrekende bedrijven die het toen invoerden, er al van teruggekomen", meldt hij. "De reden? Je werknemers weten niet meer wat oké is en wat niet."



Vraag

Volgens Nightingale wordt de verkeerde vraag gesteld in de discussie over onbeperkt verlof. De vraag is níét: 'kunnen we werknemers wel vertrouwen in zo'n systeem?', want de geschiedenis heeft al aangetoond dat dit effectief het geval is. De vraag is wél: 'moedigt het systeem het soort gedrag aan dat we willen bereiken?', 'zullen werknemers meer zorg dragen voor zichzelf?'. Het antwoord is: 'nee'.



Complexloos

Want in plaats van een vast aantal dagen dat ze complexloos kunnen opnemen, moeten werknemers nu elke keer bekijken of het wel redelijk is om vakantie te nemen, wat het effect is op de groep - en dat is er onvermijdelijk, als je hetzelfde werk met minder mensen moet doen - en wat het effect is op henzelf, op het beeld dat er in het bedrijf is over hen: zetten ze zich wel genoeg in?