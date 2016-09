Dubbele brandstichting in Doel

Door: redactie

2/09/16 - 15u16 Bron: Belga

Graffiti in Doel, foto uit 2014. © belga.

Actiegroep Doel 2020 grijpt een dubbele brandstichting van afgelopen nacht in het bedreigde polderdorp Doel (Beveren) aan om een beter beveiliging te eisen. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wijst erop dat er al heel wat inspanningen gaan naar Doel, maar wijst erop dat het dorp door beslissingen en rechtzaken uit het verleden, geen leefbaar gebied meer is.

Beverens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). © belga.

De Hulpverleningszone Waasland werd in de nacht van donderdag op vrijdag om 0.30 uur gecontacteerd voor een brand in een oude school in de Hooghuisstraat. Terwijl ze ter plaatse waren, kregen ze melding van een andere brand in het nabijgelegen gebouw. Voor de brand in het voormalige schoolgebouw werd de hele nacht nageblust. Voor de twee incidenten werden ploegen uit Melsele, Beveren, Kieldrecht, Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas ter plaatse gestuurd.



Doel 2020 wijst erop dat er al bijna tien keer brand werd gesticht in het bedreigde polderdorp, waar overigens nog steeds mensen wonen. "Die vragen al jarenlang voor betere beveiliging, een veiligheidsplan dat de problemen in kaart brengt en structureel overleg met de politie", zegt Jan Creve (Doel 2020). "Daar werd tot nu toe op géén enkele manier gehoor aan gegeven. Dat uitgerekend nu, op een moment dat wordt onderzocht of de haven haar containercapaciteit kan uitbreiden zonder Saeftinghedok, wordt brand gesticht in een van de beeldbepalende gebouwen in het dorp en in een huis dat nog in relatief goede staat was, zet bijzonder veel kwaad bloed bij bewoners en actiecomités."



Burgemeester Van de Vijver betreurt de reactie van Doel 2020 en zegt dat er wel veiligheidsmaatregelen genomen worden, waaronder een slagboom op een invalsweg. "Die heeft de gemeente al veel geld gekost omdat die onderhevig is aan vandalisme", klinkt het. "Er is ook geen enkel gebied binnen onze zone waar zoveel manuren van de politie ingezet worden en waar ook een bewakingsfirma actief is", zegt Van de Vijver. "De kern van de zaak is dat beslissingen en rechtzaken van de afgelopen decennia ervoor zorgden dit geen leefbaar gebied meer is."