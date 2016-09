Sp.a: "Grote verandering door N-VA is pijnlijke grap gebleken"

Door: redactie

2/09/16 - 14u23 Bron: Belga

Sp.a-fractieleider Meryame Kitir. © belga.

begroting "De grote verandering die N-VA zou realiseren, is een pijnlijke grap gebleken." Zo reageert sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir op de uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat een begroting in evenwicht aan het huidige tempo niet zal lukken. "De verkiezingsbelofte van N-VA om het huishouden op orde te zetten, gaat met andere woorden niet door", aldus Kitir.

'De mislukking van je eigen beloftes misbruiken om verder te snoeien in de sociale zekerheid, verdient geen deliberatie. Dat verdient een dikke buis over de hele lijn' Meryame Kitir (sp.a)

In een interview met Het Laatste Nieuws geeft De Wever vandaag toe dat de federale regering de begrotingssanering heeft onderschat. "Als het doel een begroting in evenwicht is tegen 2018 of 2019, dan zitten we niet bepaald op koers. Tegen dit tempo halen we het niet", klinkt het voorts. Niettemin geeft de N-VA-voorzitter aan dat zijn partij de zoektocht naar dat evenwicht niet loslaat, al zal daarvoor "een enorme krachttoer" nodig zijn.



Voor Kitir heeft de federale regering de mensen twee jaar laten inleveren, zonder dat het zoden aan de dijk heeft gebracht. "Het is ook niet te verwonderen als je ziet welke kortingen de regering intussen aan de multinationals geeft."



Ze vindt dat De Wever de mensen in 2014 "een rad voor de ogen gedraaid" en hen "in valse kiesbeloftes" heeft meegesleurd, zoals het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. "De mislukking van je eigen beloftes misbruiken om verder te snoeien in de sociale zekerheid, verdient geen deliberatie. Dat verdient een dikke buis over de hele lijn".