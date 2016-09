Man die zieke moeder met luchtdrukpistool terroriseert wordt geïnterneerd

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de internering bevolen van een 41-jarige man uit Houthalen-Helchteren die zijn moeder terroriseerde. Hij zette een luchtdrukpistool tegen het hoofd van de 78-jarige vrouw, die zwaar ziek is en aan kanker lijdt. Een gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de veertiger in een ernstige staat van geestesstoornis verkeert en zijn daden niet kan controleren. Er werd bij de man paranoïde schizofrenie vastgesteld.

Op 5 juni van dit jaar liep het uit de hand tussen de man en zijn moeder. Hij bedreigde haar met het wapen en eiste geld van haar. Hij wilde duizend euro voor een bezoek aan een prostituee. Hij zette het pistool tegen haar hoofd en slaagde erin 155 euro met haar bankkaart af te halen. Het slachtoffer had achteraf een blauw oog.



In het verleden kreeg de vrouw al een theepot naar het hoofd geslingerd. Volgens het openbare ministerie verdacht de man zijn buurjongen ervan dat hij iets giftigs in de leidingen had gedaan. De gerechtspsychiater oordeelde dat de man een gevaar is voor de maatschappij en voor zichzelf. Beklaagde betwistte de internering zelf ook niet.