2/09/16

Veel steden en gemeentes leggen al wegversmallingen en verkeersdrempels aan om mensen trager te doen rijden in de buurt van scholen. Maar op sommige plaatsen waar dat niet is, pleiten verkeersexperts voor dynamische snelheidsborden. Want dat is veel geloofwaardiger, zegt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.