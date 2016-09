1 op 4 rijdt nog te snel aan schoolpoort

Door: redactie

2/09/16

Een kwart van de mensen rijdt nog altijd te snel in de buurt van de school. Daar mag je maar dertig en dat heeft ook een reden: de kans dat een voetganger een botsing overleeft, is vijf keer groter dan als je vijftig kilometer per uur rijdt. Maar weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Dat heeft VTM NIEUWS vanmorgen zelf kunnen vaststellen. Een op de tien bestuurders reed vanmorgen in Roeselare te snel. Dit is nog een behoorlijk resultaat, want vorig semester reed gemiddeld bijna een kwart van de bestuurders te snel voorbij een school. De directeurs zijn het roekeloos rijgedrag beu. Ze hebben daarom zelf om de controles gevraagd. Dertig per uur mag dan wel traag lijken, het is echt ook wel veiliger. Met de auto kan je dubbel zo snel stoppen dan bij vijftig per uur. De kans dat een voetganger een botsing overleeft, is ook vijf keer groter.