2/09/16

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en het Agentschap Jongerenwelzijn betreuren de dood van de 19-jarige Jordy B. die in een tentje in de Blaarmeersen in Gent dood werd teruggevonden. Vandeurzen zegt wel dat de hulpverleners niks te verwijten valt. Vlaanderen neemt voldoende maatregelen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren na hun achttiende aan hun lot worden overgelaten.