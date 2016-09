Magnette geschandaliseerd door sluiting Caterpillar

Door: redactie

2/09/16 - 10u09 Bron: Belga

Waals minister-president Paul Magnette (PS). © photo news.

Sluiting Caterpillar Waals minister-president Paul Magnette reageert ontzet en geschandaliseerd op de aangekondigde sluiting van Caterpillar in Gosselies. Premier Michel spreekt van een klap.

Scandalisé par la décision de #caterpillar pour laquelle les travailleurs ont fait de gros efforts. — Paul Magnette (@PaulMagnette) Fri Sep 02 00:00:00 MEST 2016

Het kabinet van de premier had de afgelopen dagen regelmatig contact met het bedrijf, maar reageert toch verrast op de sluiting. "In Ierland gaat het om 250 ontslagen, maar hier moet het volledig dicht, dat is toch een klap", reageert Michels woordvoerder.



Magnette ontvangt snel de vakbonden en zal in de loop van de dag een gesprek met de directie vragen. Ook komt er in Namen een ontmoeting met premier Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters.



"Wat nu dringend is, zijn de mensen", benadrukt Magnette. Hij is geschandaliseerd door de aankondiging, terwijl de site steeds "enorme steun heeft gekregen van de overheden", bijvoorbeeld na de laatste herstructurering.



De Waalse regeringsleider benadrukt ook de "enorme inspanningen" die het personeel de laatste jaren heeft geleverd op het vlak van productiviteit en het behoud van activiteit. Hij laakt de "blinde" manier van werken van de directie, "zonder enig overleg"