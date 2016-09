Vlaamse regering verliest slag om luchtverkeer boven Noordrand Brussel

Bewerkt door: Redactie

2/09/16 - 08u59 Bron: Belga

© photo news.

Het beroep dat de Vlaamse regering in 2014 bij de Raad van State indiende tegen de concentratie van vliegroutes, is onontvankelijk verklaard. De klacht werd te laat ingediend en dus was er in juli geen uitspraak ten gronde. Dat schrijft De Standaard.