Jongen (18) sterft, moederziel alleen, van ontbering in tentje in Gentse Blaarmeersen

2/09/16 - 07u43

In de Blaarmeersen is afgelopen weekend het lichaam gevonden van de negentienjarige Jordy B. Een wandelaar trof hem aan in een tentje, goed verstopt in de struiken. B. sleet zijn hele jeugd in instellingen, tot hij daar op zijn 18de moest opkrassen. Toen liep het fout. Het parket van Gent onderzoekt zijn dood, maar er zijn alvast geen uiterlijke tekenen van geweld. Hij stierf wellicht van ontbering.

B. heeft zijn kindertijd in jeugdinstellingen in Aalst gezeten en had nauwelijks een netwerk. Activiste en journaliste Saskia Van Nieuwenhove stelt dat zijn dood te maken heeft met gebrekkige opvolging na zijn achttiende verjaardag, het moment waarop hij door de jeugdhulp werd losgelaten. Ze heeft het over een zwakbegaafde jongen die al een tijd in een voorziening zat.



"Ik heb verschillende mails van een vertrouwenspersoon van de jongen, die al sinds maart 2015 aan de alarmbel strekt", zegt Van Nieuwenhove. Die vertrouwenspersoon zou haar hebben gemeld dat B. moest vertrekken uit de voorziening waar hij werd geholpen, maar dat hij niet in staat was om voor zichzelf te zorgen. Recent zou de jongeman ook even in de gevangenis van Dendermonde gezeten hebben, nadat hij betrapt werd op het stelen van een aansteker. Hij was slechts vaagweg bekend bij de straathoekwerkers van Gent, die zeggen dat hij nog maar pas in de stad was aangekomen.



Een insider binnen de jeugdhulp benadrukt dat er wel degelijk pogingen zijn ondernomen om de jongen ook na zijn 18de verjaardag verder te begeleiden. Zo zou hij zelfstandig in een studio hebben gewoond, maar uiteindelijk beslist hebben om de banden met de hulpverlening te verbreken.



